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Девушка провалилась под землю в Астане

26 мая 2025 года в районе «Кобыз сарайы» Астаны девушка буквально провалилась под землю. В пресс-службе ГКП «Астана су арнасы» Zakon.kz озвучили детали инцидента. Также врачи рассказали о состоянии пострадавшей.

Источник: Zakon.kz

О произошедшем рассказали очевидцы и поделились снимком с места событий.

Брусчатка разверзлась под ней, когда она шла по тротуару. Глубина там под метр. На дне ямы вода. Девушка плакала от боли после падения.

говорится в описании к публикации

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ГКП «Астана су арнасы» уточнили, что в районе ул. Керей, Жанибек хандар, 18 (вблизи «Қобыз сарайы»), произошел локальный провал тротуарной плитки рядом с коллектором диаметром D-1000 мм.

Также сказано, что образовалась яма, на дне которой находилась вода.

На место оперативно прибыла бригада ГКП «Астана су арнасы». Работы по вскрытию и техническому обследованию начались. Ситуация находится под полным контролем. Причины произошедшего будут установлены по итогам проведенных работ.

ГКП «Астана су арнасы»

Также в заключительной части у жителей Астаны попросили извинения за неудобства.

Тем временем в пресс-службе Управления общественного здравоохранения заявили, что потерпевшая от госпитализации отказалась.

На скорую помощь поступил вызов по инциденту. Бригада скорой помощи на месте происшествия оказала первую медпомощь пациенту.

Пресс-служба Управления общественного здравоохранения Астаны