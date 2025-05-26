Девушка провалилась под землю в Астане

О произошедшем рассказали очевидцы и поделились снимком с места событий.
Брусчатка разверзлась под ней, когда она шла по тротуару. Глубина там под метр. На дне ямы вода. Девушка плакала от боли после падения.
На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ГКП «Астана су арнасы» уточнили, что в районе ул. Керей, Жанибек хандар, 18 (вблизи «Қобыз сарайы»), произошел локальный провал тротуарной плитки рядом с коллектором диаметром D-1000 мм.
Также сказано, что образовалась яма, на дне которой находилась вода.
На место оперативно прибыла бригада ГКП «Астана су арнасы». Работы по вскрытию и техническому обследованию начались. Ситуация находится под полным контролем. Причины произошедшего будут установлены по итогам проведенных работ.
Также в заключительной части у жителей Астаны попросили извинения за неудобства.
Тем временем в пресс-службе Управления общественного здравоохранения заявили, что потерпевшая от госпитализации отказалась.
На скорую помощь поступил вызов по инциденту. Бригада скорой помощи на месте происшествия оказала первую медпомощь пациенту.