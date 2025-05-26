Санврачи Минска назвали проблемные места по загрязнению воздуха

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии назвал проблемные места по загрязнению воздуха.
«Основные места загрязнения располагаются в тех точках, где по условиям дорожного движения изменяется режим работы двигателей — у светофоров, перекрестков, остановок, поворотов», — отметили в центре гигиены.
Санврачи сослались на статистику, согласно которой более 80% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух столицы, а с ними в атмосферу поступает около 200 различных химических соединений — это выбросы автомобилей.
А в теплое время года повышенная загазованность воздуха характерна для большинства магистралей с интенсивным движением транспорта. Именно там санврачи и проводят мониторинг.
«Согласно результатам лабораторных исследований, в целом по городу за истекший период мая 2025, качество атмосферного воздуха соответствует установленным гигиеническим нормативам», — сообщил центр гигиены.
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