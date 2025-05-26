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Татарстанцам рассказали, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Основаниями для начисления являются аттестат с отличием и значок ГТО.

Источник: Комсомольская правда

Татарстанцам рассказали, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

В Татарстане, как и по всей России, проходят экзамены. От их результатов зависит поступление в вуз. Школьники могут получить дополнительные баллы за личные достижения, которые учитываются при зачислении. Основаниями для начисления являются:

— аттестат с отличием — до 10 баллов;

— значок ГТО — до 10 баллов;

— результаты итогового сочинения — до 10 баллов;

— спортивные успехи — до 10 баллов;

— волонтерская деятельность — 1−2 балла;

— интеллектуальные или творческие конкурсы — до 5 баллов;

— результаты школьных олимпиад.

Напомним, в Казани на ЕГЭ 2025 самыми популярными стали предметы математика и общество. Также выпускники школ для сдачи единого госэкзамена выбрали информатику.