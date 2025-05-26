Татарстанцам рассказали, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.
В Татарстане, как и по всей России, проходят экзамены. От их результатов зависит поступление в вуз. Школьники могут получить дополнительные баллы за личные достижения, которые учитываются при зачислении. Основаниями для начисления являются:
— аттестат с отличием — до 10 баллов;
— значок ГТО — до 10 баллов;
— результаты итогового сочинения — до 10 баллов;
— спортивные успехи — до 10 баллов;
— волонтерская деятельность — 1−2 балла;
— интеллектуальные или творческие конкурсы — до 5 баллов;
— результаты школьных олимпиад.
Напомним, в Казани на ЕГЭ 2025 самыми популярными стали предметы математика и общество. Также выпускники школ для сдачи единого госэкзамена выбрали информатику.