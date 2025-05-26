В кардиоцентр Калининграда перешел работать врач из Алмазовского центра

В Федеральный центр высоких медицинских технологий Минздрава России пришел работать новый врач. Это кардиохирург Ильхом Зугуров, выпускник Самаркандского мединститута. Он прошел ординатуру Алмазовского центра в Санкт-Петербурге, где и остался работать.
Как рассказали в Центре, затем специалист работал кардиохирургом в Национальном кардиологическом центре Ташкента и в Уральском институте кардиологии.
В кардиоцентре Калининграда будет ассистировать на открытых и мини-инвазивных операциях на сердце и сосудах у взрослых.