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Стало известно, как часто ошибались судьи на матчах «Акрона» и «Крыльев» в РПЛ

Всего выявили 21 неверное решение в играх двух команд из Самарской области.

Всего выявили 21 неверное решение в играх двух команд из Самарской области.

На тольяттинский «Акрон» пришлось десять судейских ошибок. Из них шесть в пользу «красно-черных», еще четыре против них. На «зелено-бело-синих» — 11. Четыре помогли, семь, наоборот, подпортили ситуацию на поле.

Всего в минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги зафиксировали 88 неточностей. И это без учета системы ВАР. Об этом пишет «СЭ» со ссылкой на эксперта Александра Боброва.

Напомним, тольяттинцы закончили сезон на девятом месте с 35 очками, самарцы — десятые с 31. В последних матчах играли с «Локомотивом» и «Факелом». «Молодые и звонкие» уступили, а их соседи разошлись ничьей (12+).

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