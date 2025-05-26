Сколтех и СамГМУ договорились о совместных разработках в медицине и нейронауках

Делегация Сколковского института науки и технологий посетила Самарский государственный медицинский университет. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в разработке медицинских технологий, включая нейроуправление экзопротезами и медицинское обслуживание отдалённых регионов.
Гости из Москвы ознакомились с ключевыми лабораториями и производственными мощностями СамГМУ, включая Инжиниринговый центр, НИИ нейронаук и Центр серийного производства. Делегацию сопровождал проректор Игорь Давыдкин. Визит завершился встречей с ректором Александром Колсановым, где обсуждались планы по расширению партнёрства.
Сколтех отметил высокий уровень инфраструктуры университета, позволяющий вести полный цикл — от разработки до производства. Представители обеих сторон выразили заинтересованность в совместных проектах в области нейронаук, биоинженерии и корпоративной медицины, сообщают в пресс-службе вуза.
Ранее мы писали, что в Самарском университете разработали инновационный программный комплекс «Навигатор» для навигации беспилотных летательных аппаратов.
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