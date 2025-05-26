Сколтех и СамГМУ договорились о совместных разработках в медицине и нейронауках

Гости из Москвы ознакомились с ключевыми лабораториями и производственными мощностями СамГМУ, включая Инжиниринговый центр, НИИ нейронаук и Центр серийного производства. Делегацию сопровождал проректор Игорь Давыдкин. Визит завершился встречей с ректором Александром Колсановым, где обсуждались планы по расширению партнёрства.