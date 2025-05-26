Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколтех и СамГМУ договорились о совместных разработках в медицине и нейронауках

Делегация Сколковского института науки и технологий посетила Самарский государственный медицинский университет.

Делегация Сколковского института науки и технологий посетила Самарский государственный медицинский университет. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в разработке медицинских технологий, включая нейроуправление экзопротезами и медицинское обслуживание отдалённых регионов.

Гости из Москвы ознакомились с ключевыми лабораториями и производственными мощностями СамГМУ, включая Инжиниринговый центр, НИИ нейронаук и Центр серийного производства. Делегацию сопровождал проректор Игорь Давыдкин. Визит завершился встречей с ректором Александром Колсановым, где обсуждались планы по расширению партнёрства.

Сколтех отметил высокий уровень инфраструктуры университета, позволяющий вести полный цикл — от разработки до производства. Представители обеих сторон выразили заинтересованность в совместных проектах в области нейронаук, биоинженерии и корпоративной медицины, сообщают в пресс-службе вуза.

Ранее мы писали, что в Самарском университете разработали инновационный программный комплекс «Навигатор» для навигации беспилотных летательных аппаратов.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!