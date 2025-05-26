ГПК: 11% фур от нормы оформили в литовском «Мядининкае» за выходные

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11% фур от нормы оформили в литовском «Мядининкае» за выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Более 315 фур ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию 42% большегрузов от нормы.
Через единственный функционирующий для грузовиков латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») в ЕС проследовал 31% фур.
За два дня меньше всего грузовиков оформили литовские контрольные службы в «Мядининкае» (сопредельный «Каменный Лог») — 11% от нормы, то есть 2 авто из 20 в час.
С пятницы количество легковых авто перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») существенно не изменилось — в очереди находится 700 легковушек. За выходные дни сопредельная сторона приняла на свою территорию 35% авто от нормы. Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу также ожидают 40 автобусов. -0-