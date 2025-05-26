ГПК: 11% фур от нормы оформили в литовском «Мядининкае» за выходные

С пятницы количество легковых авто перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») существенно не изменилось — в очереди находится 700 легковушек. За выходные дни сопредельная сторона приняла на свою территорию 35% авто от нормы. Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу также ожидают 40 автобусов. -0-