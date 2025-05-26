Насколько эффективно постановление о дистанционном допобразовании взрослых? Высказать мнение может каждый

Можно сообщить о положительных и отрицательных последствиях издания и применения постановления; наличии случаев нарушения норм постановления; количестве и содержании обращений, связанных с применением постановления. Также возможно указать на необходимость корректировки постановления (по возможности с конкретными предложениями и (или) формулировками и их обоснованием, в том числе финансово-экономическим).