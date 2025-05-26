Насколько эффективно постановление о дистанционном допобразовании взрослых? Высказать мнение может каждый

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открыт правовой мониторинг постановления по вопросу дистанционной формы получения дополнительного образования взрослых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.
Речь идет о постановлении Министерства образования № 481 от 15 декабря 2022 года «О дистанционной форме получения образования при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых».
Все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе об актуальности норм постановления, наличии в нем устаревших и неэффективных норм; наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в постановлении, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения.
Можно сообщить о положительных и отрицательных последствиях издания и применения постановления; наличии случаев нарушения норм постановления; количестве и содержании обращений, связанных с применением постановления. Также возможно указать на необходимость корректировки постановления (по возможности с конкретными предложениями и (или) формулировками и их обоснованием, в том числе финансово-экономическим).
По этим вопросам предлагается высказаться в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 мая по 25 июля 2025 года.
Пр этом обращается внимание, что направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. -0-