Скончалась экс-председатель Самарского областного суда

Работу судьи Любовь Дроздова совмещала с должностью председателя Квалификационной коллегии судей Самарской области. В 2008 году она удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в реализацию судебной реформы, совершенствование правосудия в России, укрепление законности, защиту прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.