М. Звада из Самарской области отобралась на чемпионат мира по русским шашкам

Спортсменка из нашей губернии удачно выступила на Кубке страны (6+) в этой дисциплине. Подробнее о турнире в Краснодарском крае рассказали представители Минспорта 63-го региона.
Состязание по русским шашкам в молниеносной игре организовали на юге страны в поселке Лоо. За победу боролась в том числе Мария Звада из Самарской области. Заняла первое место. Обошла в том числе семерых гроссмейстеров.
«Победа в Кубке России позволила Марии пройти отбор на чемпионат мира в 2026 году», — добавили в профильном министерстве.
А до этого представитель Самарской области Роман Улендеев брал золото первенства Европы по русским шашкам (6+).
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