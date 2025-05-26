Жители Пермского края очистят от мусора 47 природных территорий в рамках проекта «ПРОуборка»

До 1 июня участники акции «ПРОуборка» приведут в порядок 47 участков в Прикамье, выбранных народным голосованием. На весеннем этапе экоакции пришли заявки из 41 территории, то есть на семь территорий больше, чем в осеннем этапе прошлого года, отметили организаторы.
Масштабное краевое мероприятие пермского регоператора ТКО «ПРОуборка» проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». С 2023 года проект успел объединить более 13 тысяч жителей Пермского края. Собрано и вывезено на полигоны около 25 тысяч мешков мусора.
Так, в Краснокамске школьники, прошедшие курс экограмоты ПРО ТКО по раздельному сбору, стали активными участниками проекта. Региональный оператор проводит такие занятия в краснокамских школах и детских садах с января 2025 года благодаря поддержке местной администрации. Ребята могут применить знания по охране природы от мусора на практике.
Кроме того, организаторы обеспечили мешками для сбора мусора и перчатками все команды, участвующие в экопроекте. Как всегда, участники получат в подарок памятные сувениры с атрибутикой «ПРОуборки». Собранный в каждой территории мусор после мероприятия вывезут на полигон.
Победителю «ПРОуборки» краевой оператор подарит новую, полностью укомплектованную контейнерную площадку. При выборе лучших учитываются количество участников, число собранных мешков мусора и процент вовлеченности жителей территории в мероприятие.
Напомним, победителями экологической акции уже становились Кунгурский, Бардымский (дважды) и Очерский муниципальные округа.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин неоднократно отмечал важность проведения масштабных экологических акций в Пермском крае: «С каждым годом в таких мероприятиях принимает участие все больше молодежи. Это подтверждает, что подрастающее поколение осознает, как важно каждому из нас вносить личный вклад в сохранение экологии и чистоты родного края».