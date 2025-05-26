Жители Пермского края очистят от мусора 47 природных территорий в рамках проекта «ПРОуборка»

До 1 июня участники акции «ПРОуборка» приведут в порядок 47 участков в Прикамье, выбранных народным голосованием. На весеннем этапе экоакции пришли заявки из 41 территории, то есть на семь территорий больше, чем в осеннем этапе прошлого года, отметили организаторы.