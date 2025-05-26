Свыше 1,7 тонны наркотиков изъято в ходе операции ОДКБ «Канал-Горный форпост»

«Предпринятыми совместными мерами выявлено 636 наркопреступлений, в том числе 13 фактов контрабанды, разоблачено 103 наркогруппировки. Зарегистрировано 4 факта легализации наркодоходов и выявлено 47 правонарушений. За совершение наркопреступлений задержано 405 лиц. По предварительным данным, в ходе операции из незаконного оборота изъято более 1742 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; из них свыше 350 кг марихуаны, более 188 кг гашиша, 298 кг опия, более 832 кг мефедрона, 31 кг героина и 341 кг прекурсоров», — рассказали в ОДКБ.