Свыше 1,7 тонны наркотиков изъято в ходе операции ОДКБ «Канал-Горный форпост»

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Свыше 1,7 т наркотиков изъято в ходе субрегиональной антинаркотической операции ОДКБ «Канал-Горный форпост», которая проходила 18−23 мая на территории государств — членов ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе организации.
«Предпринятыми совместными мерами выявлено 636 наркопреступлений, в том числе 13 фактов контрабанды, разоблачено 103 наркогруппировки. Зарегистрировано 4 факта легализации наркодоходов и выявлено 47 правонарушений. За совершение наркопреступлений задержано 405 лиц. По предварительным данным, в ходе операции из незаконного оборота изъято более 1742 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; из них свыше 350 кг марихуаны, более 188 кг гашиша, 298 кг опия, более 832 кг мефедрона, 31 кг героина и 341 кг прекурсоров», — рассказали в ОДКБ.
Кроме того, выявлено 955 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках. Изъято 34 единицы огнестрельного оружия и более 1300 боеприпасов, задержаны более 460 лиц, находившихся в розыске.
В операции были задействованы свыше 17 тыс. сотрудников правоохранительных структур, пограничных и таможенных служб, органов государственной безопасности, подразделений финансовых разведок государств — членов ОДКБ, а также наблюдатели — сотрудники правоохранительных органов Ирана и КНР, представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ, Управления ООН по наркотикам и преступности. -0-