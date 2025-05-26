Синоптики обещают жаркую и сухую погоду в Челябинской области в последние дни мая

«Над Южным Уралом установился обширный антициклон, что определит устойчивую, сухую и жаркую погоду», — говорят в региональном ЦГМС.
По словам специалистов, интенсивный дневной прогрев, обусловленный теплой воздушной массой и солнечными днями, будет усиливаться, к началу календарного лета днем температура воздуха может достичь 28−31. При этом осадки маловероятны, возможны лишь редкие и локальные конвективные дожди.
Во вторник при переменной облачности без осадков. Ветер западной четверти: ночью 3−8 м/с, локально порывы до 12 м/с, днем 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 27 мая ночью плюс 7−12, в низинах — до плюс 2, местами заморозки — до минус 1, днем плюс 22−27.
В среду малооблачно и без осадков. Ветер: ночью — неустойчивый 1−6 м/с, днем — западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.. Температура воздуха 28 мая ночью плюс 9−14, в горах и низинах — до 4 градусов, днем — 23−28 жары.
В четверг также — малооблачно, без осадков. Ветер: ночью — неустойчивый 1−6 м/с, днем — северной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха 29 мая ночью плюс 8−13, днем — 23−28 градусов.
Отметим, 27 и 28 мая в отдельных районах установится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).