Синоптики обещают жаркую и сухую погоду в Челябинской области в последние дни мая

По словам специалистов, интенсивный дневной прогрев, обусловленный теплой воздушной массой и солнечными днями, будет усиливаться, к началу календарного лета днем температура воздуха может достичь 28−31. При этом осадки маловероятны, возможны лишь редкие и локальные конвективные дожди.