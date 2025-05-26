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В Братске приостановили работу кафе, в котором отравились девять человек

После перекуса в общепите на улице Рябикова, люди получили острую кишечную инфекцию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске девять человек отравились после обеда в кафе на улице Рябикова. У всех выявлено заболевание острой кишечной инфекцией. Сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области проводят исследования: взяли пробы со смывов, продуктов и воды. Также проверят биоматериал персонала и пострадавших.

— Заболевшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в одном из предприятий общественного питания. В настоящее время деятельность данного предприятия временно приостановлена, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проводит контроль в отношении индивидуального предпринимателя. Известно, что он доставлял часть продуктов на кухню без ветеринарных документов. Именно они подтверждают безопасность сырья. Проверка продолжается.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что следственный комитет завел уголовное дело из-за массового отправления в кафе Братска.