В Братске приостановили работу кафе, в котором отравились девять человек

В Братске девять человек отравились после обеда в кафе на улице Рябикова. У всех выявлено заболевание острой кишечной инфекцией. Сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области проводят исследования: взяли пробы со смывов, продуктов и воды. Также проверят биоматериал персонала и пострадавших.