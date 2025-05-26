Самарский врач-онколог Окунева рассказала о признаках рака щитовидной железы

Врач-онколог Ирина Окунева поделилась с горожанами подробностями о раке щитовидной железы.
Окунева рассказала, что рак щитовидки достаточно редкое, но опасное заболевание. Всего он находится у 1,5% всех онкобольных.
Врач назвала факторы риска, которые могут повлиять на развитие рака щитовидной железы:
— рентгеновское излучение в области головы и шеи;
— хронический дефицит йода;
— сопровождающие болезни, например, аденома;
— наследственность;
— состояния, проявляющиеся при изменении гормонального фона у женщин.
Самым коварным в этой болезни является бессимптомное развитие. Из-за этого его очень сложно обнаружить. Однако, некоторые симптомы все же проявляются:
— наличие узлового образования на шее;
— беспричинный кашель и першение;
— трудность при глотании;
— одышка;
— удушье;
— дефицит веса.
Врач настоятельно рекомендует пройти обследование при любых симптомах, которые могут указывать на рак.
Если обнаружить его в начальной стадии, то лечение не будет таким сложным.
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