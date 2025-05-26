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Самарский врач-онколог Окунева рассказала о признаках рака щитовидной железы

Врач-онколог Ирина Окунева поделилась с горожанами подробностями о раке щитовидной железы.

Врач-онколог Ирина Окунева поделилась с горожанами подробностями о раке щитовидной железы.

Окунева рассказала, что рак щитовидки достаточно редкое, но опасное заболевание. Всего он находится у 1,5% всех онкобольных.

Врач назвала факторы риска, которые могут повлиять на развитие рака щитовидной железы:

— рентгеновское излучение в области головы и шеи;

— хронический дефицит йода;

— сопровождающие болезни, например, аденома;

— наследственность;

— состояния, проявляющиеся при изменении гормонального фона у женщин.

Самым коварным в этой болезни является бессимптомное развитие. Из-за этого его очень сложно обнаружить. Однако, некоторые симптомы все же проявляются:

— наличие узлового образования на шее;

— беспричинный кашель и першение;

— трудность при глотании;

— одышка;

— удушье;

— дефицит веса.

Врач настоятельно рекомендует пройти обследование при любых симптомах, которые могут указывать на рак.

Если обнаружить его в начальной стадии, то лечение не будет таким сложным.

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