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12 пьяных водителей и 16 бесправников задержаны в Витебской области на выходных

Сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 12 нетрезвых водителей и 16 бесправников. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 140 пешеходов, из них 18 находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 — без световозвращающих элементов.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Витебской области за прошедшие выходные зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, из них 14 — в областном центре. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 12 нетрезвых водителей и 16 бесправников. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 140 пешеходов, из них 18 находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 — без световозвращающих элементов.

В ГАИ напомнили, что на дороге нужно быть предельно внимательными и осмотрительными, а также соблюдать ПДД. -0-