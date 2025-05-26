12 пьяных водителей и 16 бесправников задержаны в Витебской области на выходных

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Витебской области за прошедшие выходные зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, из них 14 — в областном центре. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 12 нетрезвых водителей и 16 бесправников. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 140 пешеходов, из них 18 находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 — без световозвращающих элементов.
В ГАИ напомнили, что на дороге нужно быть предельно внимательными и осмотрительными, а также соблюдать ПДД. -0-