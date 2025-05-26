12 пьяных водителей и 16 бесправников задержаны в Витебской области на выходных

Сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 12 нетрезвых водителей и 16 бесправников. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 140 пешеходов, из них 18 находились в состоянии алкогольного опьянения, 21 — без световозвращающих элементов.