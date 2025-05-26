Изъято более килограмма психотропов. Столичная милиция перекрыла канал поставок наркотиков

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной милиции пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь. С поличным задержаны два минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Один из задержанных — 38-летний житель столицы. Он «работал» на интернет-наркомаркет и с помощью посредника доставлял из соседней страны в Беларусь крупные партии запрещенных веществ. После минчанин раскладывал оптовые партии товара по тайникам-закладкам. При этом мужчина принимал меры конспирации. Он передвигался исключительно на велосипеде с рюкзаком, из которого виднелись рыболовные снасти. При нем и по месту жительства обнаружено и изъято более килограмма психотропных веществ (мефедрон, MDMA, кетамин, бутиролактон), а также 300 г гашиша.
Второй задержанный, 41-летний минчанин, «работал» на тот же наркомаркет. Официально он трудоустроен веломастером в одной из столичных организаций. Задержанный забирал оптовые закладки, фасовал дома на мелкие дозы и раскладывал по тайникам. По месту его жительства оперативники обнаружили и изъяли 105 марок LSD.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. -0-