Изъято более килограмма психотропов. Столичная милиция перекрыла канал поставок наркотиков

Один из задержанных — 38-летний житель столицы. Он «работал» на интернет-наркомаркет и с помощью посредника доставлял из соседней страны в Беларусь крупные партии запрещенных веществ. После минчанин раскладывал оптовые партии товара по тайникам-закладкам. При этом мужчина принимал меры конспирации. Он передвигался исключительно на велосипеде с рюкзаком, из которого виднелись рыболовные снасти. При нем и по месту жительства обнаружено и изъято более килограмма психотропных веществ (мефедрон, MDMA, кетамин, бутиролактон), а также 300 г гашиша.