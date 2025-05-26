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Суд в Молдове отклонил еще одно требование полиции о штрафе за использование мобильного приложения российского банка: Протокол был признан недействительным

Судья решил, что между использованием мобильного приложения и попытками каким-то образом повлиять на избирательный процесс отсутствует причинно-следственная связь.

Источник: Комсомольская правда

Блок «Победа»: Суд в Бельцах отклонил еще одно требование полиции о штрафе за использование мобильного приложения российского банка.

«Наказать за использование мобильного приложения российского ПСБ (Промсвязьбанк) пытались человека, симпатизирующего блоку “Победа”.

В суде обвинители не смогли представить достаточные доказательства, подтверждающие вину. Судья решил, что между использованием мобильного приложения и попытками каким-то образом повлиять на избирательный процесс отсутствует причинно-следственная связь.

Протокол был признан недействительным. Суд указал на недостаточную аргументацию со стороны правоохранительных органов.

Решение принято в соответствии с принципами законности и беспристрастности: протокол признан недействительным, вина не доказана. А это значит, что правовые аргументы и настойчивость могут дать результат даже в условиях давления со стороны властей.

Блок «Победа продолжает защищать права наших граждан, которым режим Санду-PAS пытается вменить штрафы по надуманным обвинениям», — говорится в заявлении блока «Победа».

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