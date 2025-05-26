Блогерша из Перми извинилась за откровенную фотосессию у крестов

Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае Следственный комитет начал проверку после того, как в интернете появились фото девушки в нижнем белье у церкви. На кадрах видно, как пермячка позирует у ограды храма, на которой изображен православный крест. Она была одета только в брюки и бюстгальтер. Эти фотографии распространились в соцсетях 22 мая. На ситуацию также обратила внимание и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.