Блогерша из Перми извинилась за откровенную фотосессию у крестов

В Перми блогерша, устроившая фотосессию на фоне крестов, принесла извинения верующим. В своем видеообращении она признала, что допустила ошибку, и пообещала впредь избегать подобных поступков.
Девушка пояснила, что не хотела никого оскорбить. По ее словам, целью съемки было лишь передать эстетику женского тела, и она не ожидала, что снимки вызовут негативную реакцию.
«Осознаю свою вину. Больше такого не повторится», — сказала она в ролике.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае Следственный комитет начал проверку после того, как в интернете появились фото девушки в нижнем белье у церкви. На кадрах видно, как пермячка позирует у ограды храма, на которой изображен православный крест. Она была одета только в брюки и бюстгальтер. Эти фотографии распространились в соцсетях 22 мая. На ситуацию также обратила внимание и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.