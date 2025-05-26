О тратах на выпускной рассказали родители воронежских выпускников

Как оказалось, выпускной школьника, окончившего 11 классов, в Воронеже обойдется в среднем в 17 500 рублей. Это не считая наряда на сам выпускной вечер. Семьи учениц готовы потратить на платье 20 000 рублей. Родителям юношей костюм обойдется чуть дешевле, в 18 000 рублей.
Что касается воронежских 9-классников, то и тут расходы будут существенными. На выпускной вечер в Воронеже в среднем скидываются по 13 000 рублей. Платья девочек обойдутся примерно в 14 000 рублей, а костюмы мальчиков в 16 000 рублей.
При этом 5% из опрошенных родителей 9-классников заявили, что их ребенок не пойдет на выпускной вечер, а в 11-х классах провожать школьную жизнь не хотят 2% воронежских выпускников.