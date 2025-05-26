О тратах на выпускной рассказали родители воронежских выпускников

Что касается воронежских 9-классников, то и тут расходы будут существенными. На выпускной вечер в Воронеже в среднем скидываются по 13 000 рублей. Платья девочек обойдутся примерно в 14 000 рублей, а костюмы мальчиков в 16 000 рублей.