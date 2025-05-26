Mash: в Алексине и ряде районов Тулы случился блэкаут из-за атак ВСУ

Как отметили журналисты, в небе над регионом прогремело более 10 взрывов. Свет пропал на семи улицах в Привокзальном районе областного центра и в Алексине. О перебоях с электроэнергией сообщил и Telegram-канал SHOT. Он уточнил, что о звуках пролетов БПЛА и взрывах рассказали также жители Новомосковска.