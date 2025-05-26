ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши

По данным спецслужбы, фигурантов курировал зарубежный эмиссар МТО, находящийся в Польше. Они распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание «всемирного халифата». Кроме того, на тайных собраниях они вербовали новых сторонников.