ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
«ФСБ России в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона», — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, фигурантов курировал зарубежный эмиссар МТО, находящийся в Польше. Они распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание «всемирного халифата». Кроме того, на тайных собраниях они вербовали новых сторонников.
По местам жительства членов ячейки изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовали в террористических целях.
В ЦОС ФСБ уточнили, что против двух главарей группировки возбудили уголовные дела, ее рядовых участников задержали в административном порядке, их выдворят из страны.