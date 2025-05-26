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ФСБ задержала экстремистов, получавших указания из Польши

В Нижегородской области вскрыли ячейку исламистов из Центральной Азии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали исламистов, действовавших по указаниям из Польши, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

«ФСБ России в Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центральноазиатского региона», — говорится в релизе.

По данным спецслужбы, фигурантов курировал зарубежный эмиссар МТО, находящийся в Польше. Они распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание «всемирного халифата». Кроме того, на тайных собраниях они вербовали новых сторонников.

По местам жительства членов ячейки изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовали в террористических целях.

В ЦОС ФСБ уточнили, что против двух главарей группировки возбудили уголовные дела, ее рядовых участников задержали в административном порядке, их выдворят из страны.