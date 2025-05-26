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Въезд грузовиков в Севастополь ограничат при температуре выше 32 градусов

С 1 июня по 31 августа в Севастополе ограничат движение грузовиков в жаркую погоду.

Источник: МК в Крыму

Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

При повышении температуры воздуха выше 32 градусов въезд и передвижение тяжеловесного транспорта по городу будет запрещен. Мера направлена на защиту дорог от повреждений.

Водителям фур и владельцам транспортных компаний рекомендуют заранее планировать маршруты и в жаркие дни дожидаться снижения температуры на специально отведенных стоянках.

В учреждении предупредили, что ограничения не распространяются на военный транспорт, пассажирские автобусы и машины, задействованные в ликвидации ЧС.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 19 мая на трассе Ленино — Мысовое действует временное ограничение движения транспорта. На указанном участке специалисты выполняют ремонт искусственного сооружения. Подробнее — здесь.