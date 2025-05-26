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Школьница пострадала во время стрельбы из-за черешни в Ростовской области

Жителя Ростовской области заподозрили в стрельбе из пневматики по подросткам.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростовской области 69-летнего мужчину заподозрили в стрельбе из пневматического оружия, после которой пострадала девочка-подросток. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Местная жительница пожаловалась, что мужчина стрелял в ее дочь. Позже выяснилось, что три девочки собирали черешню на территории мужчины. Он выбежал на улицу, громко закричал, а затем применил воздушное оружие. Одна из пуль попала в несовершеннолетнюю, — рассказали в полиции.

Оружие у хозяина черешни изъяли. Сейчас правоохранители еще выясняют детали случившегося. Дальнейшие решения будут принимать уже после проверки.

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