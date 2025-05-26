Школьница пострадала во время стрельбы из-за черешни в Ростовской области

В Пролетарском районе Ростовской области 69-летнего мужчину заподозрили в стрельбе из пневматического оружия, после которой пострадала девочка-подросток. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Местная жительница пожаловалась, что мужчина стрелял в ее дочь. Позже выяснилось, что три девочки собирали черешню на территории мужчины. Он выбежал на улицу, громко закричал, а затем применил воздушное оружие. Одна из пуль попала в несовершеннолетнюю, — рассказали в полиции.
Оружие у хозяина черешни изъяли. Сейчас правоохранители еще выясняют детали случившегося. Дальнейшие решения будут принимать уже после проверки.
Подпишись на нас в Telegram.