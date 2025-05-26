26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Превышение служебных полномочий выявили в одной из минских поликлиник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главного врача одной из районных поликлиник Минска — ей инкриминировано превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности.
Как следует из материалов дела, подозреваемая трудоустроилась в этом же учреждении здравоохранения по совместительству на должность врача. С апреля 2021 года по ноябрь 2024 года, чтобы создать видимость выполнения работы по совместительству, она давала указания работникам поликлиники о внесении заведомо ложных сведений в табели учета рабочего времени, в иные учетные документы и медицинскую информационную систему учреждения здравоохранения.
В результате противоправных действий учреждению здравоохранения причинен ущерб на сумму свыше Br15 тыс.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч.2 ст. 426 УК.
Для организации предварительного следствия уголовное дело направлено в Ленинский (города Минска) районный отдел Следственного комитета. -0-