Превышение служебных полномочий выявили в одной из минских поликлиник

Как следует из материалов дела, подозреваемая трудоустроилась в этом же учреждении здравоохранения по совместительству на должность врача. С апреля 2021 года по ноябрь 2024 года, чтобы создать видимость выполнения работы по совместительству, она давала указания работникам поликлиники о внесении заведомо ложных сведений в табели учета рабочего времени, в иные учетные документы и медицинскую информационную систему учреждения здравоохранения.