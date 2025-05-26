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В Крыму составили карту со 120 общественными туалетами

Они, в частности, находятся в парках и на набережных.

Источник: Туристический портал Крыма

В Крыму составили карту общественных туалетов, там имеются более 120 объектов. Об этом сообщается на Туристическом портале региона.

Туалеты размещены на набережных у моря, в парковых зонах и других местах массового досуга. Большинство из них работают круглый год, но некоторые — сезонно.

«Есть как бесплатные, так и платные», — говорится в сообщении.

Был составлен список адресов и графиков работы туалетов. Кроме того, была составлена карта по муниципалитетам. Там указаны координатами и информация о режиме работы.