В Крыму составили карту со 120 общественными туалетами

В Крыму составили карту общественных туалетов, там имеются более 120 объектов. Об этом сообщается на Туристическом портале региона.
Туалеты размещены на набережных у моря, в парковых зонах и других местах массового досуга. Большинство из них работают круглый год, но некоторые — сезонно.
«Есть как бесплатные, так и платные», — говорится в сообщении.
Был составлен список адресов и графиков работы туалетов. Кроме того, была составлена карта по муниципалитетам. Там указаны координатами и информация о режиме работы.