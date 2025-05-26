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На дорогах Могилевской области за выходные задержали 14 пьяных водителей

За прошедшие выходные на территории Могилевской области ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрированы. Сотрудники ГАИ выявили 770 нарушений ПДД.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Могилевской области за выходные задержали 14 пьяных водителей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

За прошедшие выходные на территории Могилевской области ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрированы. Сотрудники ГАИ выявили 770 нарушений ПДД. К административной ответственности за нарушения ПДД привлечен 91 пешеход, 23 из них находились в нетрезвом состоянии. Кроме того, стражи дорог задержали 14 пьяных водителей и 31 бесправника.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и ответственными на дорогах. -0-