На дорогах Могилевской области за выходные задержали 14 пьяных водителей

За прошедшие выходные на территории Могилевской области ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения не зарегистрированы. Сотрудники ГАИ выявили 770 нарушений ПДД. К административной ответственности за нарушения ПДД привлечен 91 пешеход, 23 из них находились в нетрезвом состоянии. Кроме того, стражи дорог задержали 14 пьяных водителей и 31 бесправника.