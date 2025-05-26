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Жителя ЛНР, финансировавшего «Азов»*, задержали

ФСБ: жителя ЛНР, финансировавшего «Азов», задержали.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон «Азов»*, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.

«Установлено, что житель города Краснодон в целях оказания помощи военизированному националистическому объединению “Азов”*, используя мобильное приложение одного из украинских банков, осуществлял денежные переводы на расчетный счет фонда, обеспечивающего деятельность указанной террористической организации», — сообщили в региональном ведомстве.

Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Финансирование терроризма», ведется следствие.

* Террористическая организация, запрещенная в России.