Жителя ЛНР, финансировавшего «Азов»*, задержали

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали местного жителя, финансировал запрещенный в РФ украинский террористический нацбатальон «Азов»*, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
«Установлено, что житель города Краснодон в целях оказания помощи военизированному националистическому объединению “Азов”*, используя мобильное приложение одного из украинских банков, осуществлял денежные переводы на расчетный счет фонда, обеспечивающего деятельность указанной террористической организации», — сообщили в региональном ведомстве.
Уточняется, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Финансирование терроризма», ведется следствие.
* Террористическая организация, запрещенная в России.