Жителя ЛНР, финансировавшего «Азов»*, задержали

«Установлено, что житель города Краснодон в целях оказания помощи военизированному националистическому объединению “Азов”*, используя мобильное приложение одного из украинских банков, осуществлял денежные переводы на расчетный счет фонда, обеспечивающего деятельность указанной террористической организации», — сообщили в региональном ведомстве.