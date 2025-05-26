Писательница Бану Муштак из Индии получила Букеровскую премию

Бану Муштак известна не только как литератор, но и как юрист и борец за гендерное, кастовое и религиозное равноправие. Она наблюдала за бытом женщин в патриархальных общинах на юге родной Индии. В книгу попали истории о семье, вере и власти, рассказанные участницами событий. Муштак собирала материал для сборника 33 года.