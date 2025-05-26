Писательница Бану Муштак из Индии получила Букеровскую премию

Букеровскую премию в этом году присудили писательнице Бану Муштак и переводчице Дипе Бхастхи за книгу «Сердце-лампа». Это первый случай, когда такую награду получает сборник рассказов. Церемония оглашения победителя прошла в лондонском музее Tate Modern.
Бану Муштак известна не только как литератор, но и как юрист и борец за гендерное, кастовое и религиозное равноправие. Она наблюдала за бытом женщин в патриархальных общинах на юге родной Индии. В книгу попали истории о семье, вере и власти, рассказанные участницами событий. Муштак собирала материал для сборника 33 года.
Книга «Сердце-лампа» написана на языке каннада, распространенном на юго-западе Индии. Дипа Бхастхи перевела произведение на английский, она разделит с автором приз в 50 000 фунтов стерлингов. Жюри премии отметили «радикальный» стиль перевода, который ломает привычные конструкции и позволяет шире взглянуть на текст.
Муштак стала второй в истории лауреаткой Букеровской премии из Индии. Первой была Гитанджали Шри, чью работу «Могила из песка» отметили в 2022 году.