Продюсер из Железногорска Андрей Шелков рассказал, какой новогодний фильм покажут на ТНТ в 2025 году

Каждую пятницу в 23:30 на ТНТ выходит шоу «Сетка». «Сетка» — подкаст, где звёзды канала рассказывают про съёмки, премьеры и всё то, что осталось за кадром. Так, во втором выпуске подкаст-шоу принял участие сценарист, продюсер и резидент группы USB Андрей Шелков, малой родиной которого является город Железногорск Красноярского края.
Андрей известен зрителю не только как яркий солист группы USB, Стас, но и как создатель популярных шоу на ТНТ «Конфетка», «Демис и Марина», а также новогодних телефильмов-оммажей «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовая рука».
В подкасте сибиряк анонсировал выход следующей, четвертой, новогодней картины от ТНТ, которая традиционно выйдет в эфир в последний день года, 31 декабря.
«В этом году мы тоже делаем продолжение советской эпопеи, но только здесь будет хитрый сюжет: если в прошлые три года мы брали за основу “Иронию судьбы”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Бриллиантовую руку”, то здесь мы пошли еще более сложным путем — взяли за основу “Форреста Гампа”. На скамейке вместо Форреста Гампа будет сидеть Шурик, который и будет рассказывать удивительную историю своей жизни, скажем так, даже историю своей любви — как он будет искать и добиваться свою Нину и через какие испытания ему придется пройти», — рассказал Шелков.
Ранее мы публиковали интервью с известной актрисой Светланой Пермяковой. В нем она рассказала о любви к Сибири, предстоящих гастролях и многом другом.