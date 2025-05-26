Продюсер из Железногорска Андрей Шелков рассказал, какой новогодний фильм покажут на ТНТ в 2025 году

«В этом году мы тоже делаем продолжение советской эпопеи, но только здесь будет хитрый сюжет: если в прошлые три года мы брали за основу “Иронию судьбы”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Бриллиантовую руку”, то здесь мы пошли еще более сложным путем — взяли за основу “Форреста Гампа”. На скамейке вместо Форреста Гампа будет сидеть Шурик, который и будет рассказывать удивительную историю своей жизни, скажем так, даже историю своей любви — как он будет искать и добиваться свою Нину и через какие испытания ему придется пройти», — рассказал Шелков.