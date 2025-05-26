Форвард тольяттинской «Лады» Е. Черников может оказаться в Екатеринбурге

Недавно появилась информация о возможном переходе 22-летнего нападающего волжан в «Автомобилист».
Егору Черникову 22 года. «Лада» получила спортивные права на хоккеиста от «Югры» в мае прошлого года. Всего провел 38 матчей в КХЛ в составе тольяттинцев. Забросил восемь шайб, отдал четыре голевые и заработал 12 очков, сказано на официальном сайте лиге.
На днях журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил: молодой игрок может продолжить карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». В минувшем сезоне уральский коллектив вылетел в первом раунде Кубка Гагарина. Пропустил «Ак Барс».
При этом представители волжан уточнили «МК в Самаре», что пока у Черникова есть действующий контракт с клубом из 63-го региона.
Недавно писали, что «Лада» подписала новые соглашения с выпускниками местной молодежной команды Данилом Бородиным и Денисом Истюфеевым.
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