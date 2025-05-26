Форвард тольяттинской «Лады» Е. Черников может оказаться в Екатеринбурге

Егору Черникову 22 года. «Лада» получила спортивные права на хоккеиста от «Югры» в мае прошлого года. Всего провел 38 матчей в КХЛ в составе тольяттинцев. Забросил восемь шайб, отдал четыре голевые и заработал 12 очков, сказано на официальном сайте лиге.