Волнение оставить за порогом. Как стартовали ЦЭ и ЦТ в Гомельском техническом университете

Дружную команду из средней школы № 40 сопроводила к вузу заместитель директора по учебной работе Татьяна Мельникова. «Конечно, для преподавателей это привычный алгоритм. Все организационные моменты отработаны. За несколько дней и сегодня с самого утра помогали ребятам справиться с волнением. Мы понимаем, что для них это впервые, к тому же это очень ответственный момент для их будущего. И в школе были дополнительные консультации для них. И сегодня по пути тех, кто волновался, подбадривали. Главный совет — оставить волнение за порогом аудитории. Будем надеяться, что все пройдет успешно», — поделилась она, отметив, что все 11 лет в школе шла серьезная подготовка, также усиленное внимание было уделено в 10-х и 11-х классах по профилям. Сегодня большинство ребят сдают биологию и химию, а также английский язык. Большая часть выпускников школы традиционно планирует поступать на педагогические специальности.