Волнение оставить за порогом. Как стартовали ЦЭ и ЦТ в Гомельском техническом университете

26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. человек зарегистрированы на ЦЭ и ЦТ в Гомельском государственном техническом университете имени П. О. Сухого, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметили в главном управлении образования Гомельского облисполкома, централизованные экзамены в регионе пройдут в основные сроки. 26 мая ребята сдают один из 13 предметов на выбор. 29 мая — русский или белорусский язык.
В Гомельской области определены 26 пунктов проведения ЦЭ. Так, 5 из них — на базе вузов, 16 — на базе учреждений среднего специального образования, 5 — на базе учреждений общего среднего образования.
Всего для участия в ЦЭ зарегистрированы более 8,2 тыс. учащихся 11-х классов.
«В пунктах проведения планируется задействовать около 430 аудиторий, в которых будут работать порядка 1,4 тыс. педагогических работников», — пояснили в главном управлении образования.
По традиции организована централизованная доставка учащихся к пунктам проведения ЦЭ школьными автобусами от сельских учреждений. В городах ребята прибудут на общественном транспорте, а также транспорте автопарков. Если же пункт находится в пешей доступности от учреждения образования, то учащиеся придут пешком в сопровождении педагогических работников.
Дружную команду из средней школы № 40 сопроводила к вузу заместитель директора по учебной работе Татьяна Мельникова. «Конечно, для преподавателей это привычный алгоритм. Все организационные моменты отработаны. За несколько дней и сегодня с самого утра помогали ребятам справиться с волнением. Мы понимаем, что для них это впервые, к тому же это очень ответственный момент для их будущего. И в школе были дополнительные консультации для них. И сегодня по пути тех, кто волновался, подбадривали. Главный совет — оставить волнение за порогом аудитории. Будем надеяться, что все пройдет успешно», — поделилась она, отметив, что все 11 лет в школе шла серьезная подготовка, также усиленное внимание было уделено в 10-х и 11-х классах по профилям. Сегодня большинство ребят сдают биологию и химию, а также английский язык. Большая часть выпускников школы традиционно планирует поступать на педагогические специальности.
Пункт ЦЭ и ЦТ в ГГТУ имени П. О. Сухого — один из самых крупных. За всеми этапами следит лично ректор этого вуза Артур Путято.
«Система организации у нас полностью отлажена, — подчеркнул он. — Сегодня первый день централизованного экзамена и тестирования. У нас задействовано два корпуса. На ЦЭ сегодня зарегистрирован 1041 человек, на централизованное тестирование 258. Подготовлено более 40 аудиторий. У нас сегодня ребята сдают централизованный экзамен по 12 дисциплинам. Самый массовый предмет сегодня — математика. Все организовано для максимального комфорта выпускников. Работает студотряд, сотрудники и организаторы, а также опытные преподаватели».
Проработаны вопросы обеспечения безопасности ребят, обеспечено медицинское сопровождение, налажено взаимодействие с отделами внутренних дел, РОЧС, Департаментом охраны.
«В пунктах проведения ЦЭ сформированы организационные комиссии. Приняты все меры для проведения ЦЭ в спокойном режиме», — подчеркнули в КГК.
Заместитель начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гомельской области Елена Ряховская отметила, что комитетом, как и в предыдущие годы, осуществляется полный контроль проведения ЦЭ и ЦТ. «Еще накануне были посещены пункты ЦЭ и ЦТ, проверена их готовность. В целом в юго-восточном регионе создана областная комиссия по контролю за ходом проведения этой кампании. Ее возглавляет председатель КГК Гомельской области Алексей Игликов. И сегодня в каждом из 26 пунктов по области работают члены выездной группы по контролю. На данный момент замечаний нет. Пункты готовы. Контроль будем продолжать», — заверила она. По словам Елены Ряховской, важно, чтобы в каждом пункте, в каждой аудитории была создана доброжелательная обстановка. -0-
Фото Сергея Холодилина.