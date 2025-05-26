Мать с маленькой дочкой отравились угарным газом в Кличеве

В Кличеве мать и дочь отравились угарным газом. Об этом сообщается в суточной сводке МЧС.
Несчастный случай произошел в понедельник, 26 мая. Около 02.35 ночи в дежурную службу МЧС позвонили из больницы, куда доставили женщину с ребенком.
Врачи диагностировали у горожанки 1987 года рождения отравление угарным газом, тот же диагноз и у ее дочери 2015 года рождения.
Установлено, что мать с маленькой дочерью отравились угарным газом из-за того, что в доме была преждевременно закрыта задвижка дымохода печи.
Еще в Минске девушка утонула в реке Лошица.
Также восемнадцатилетний водитель опрокинул Renault из-за косули на дороге.
И, напомним, белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.