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В Пулково отменили часть ночных рейсов в Турцию по решению перевозчика

Ожидающие вылета в Турцию петербуржцы столкнулись с массовой отменой ночных авиарейсов. Соответствующее решение принял перевозчик, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково в понедельник, 26 мая.

В настоящее время петербургский аэровокзал продолжает работу в штатном режиме, однако пассажирам нескольких ночных рейсов пришлось изменить планы. Речь идет о рейсах авиакомпании Turkish Airlines, направляющихся в Стамбул и Анталью в период времени с 1 до 2:30 ночи. Это рейсы: TK 404, TK 3173, TK 3015A, TK 1234A, TK 3027.

«Турецкие линии объясняют отмену планом “ковер” в Москве. Но наш рейс, на котором мы должны были вылетать в Анталью ТК 3026, прибыл в СПб по расписанию. Но по какой-то причине не забрал нас», — рассказал читатель «Фонтанки».

Как ответили в Пулково, с пассажирами отмененных рейсов работает авиакомпания. По запросу предоставляется гостиница, пассажиры переоформлены на другие рейсы перевозчика.