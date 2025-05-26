В Пулково отменили часть ночных рейсов в Турцию по решению перевозчика

В настоящее время петербургский аэровокзал продолжает работу в штатном режиме, однако пассажирам нескольких ночных рейсов пришлось изменить планы. Речь идет о рейсах авиакомпании Turkish Airlines, направляющихся в Стамбул и Анталью в период времени с 1 до 2:30 ночи. Это рейсы: TK 404, TK 3173, TK 3015A, TK 1234A, TK 3027.