Астрофизики показали подробные фото поверхности Солнца в качестве 8K

Такая точность позволяет каждые 20 секунд отслеживать динамику процессов, происходящих на Солнце. Кроме того, все вместе изображения покрывают область, диаметр которой составляет до 200 тысяч километров, то есть примерно одну седьмую диаметра Солнца (для сравнения, до сих пор телескопам удавалось охватить максимум 75 тысяч километров солнечной поверхности).