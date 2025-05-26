Астрофизики показали подробные фото поверхности Солнца в качестве 8K

Астрофизикам удалось совершить настоящий прорыв в изучении Солнца, получив изображения солнечной поверхности в самом высоком разрешении — 8K. Невероятно четкие снимки позволяют детально рассмотреть солнечные пятна и другие активные области Солнца, сообщает space.com. Исследование ученых опубликовано в журнале Solar Physics.
Это беспрецедентное достижение стало возможным благодаря новой системе камер высокого разрешения, разработанной Институтом астрофизики имени Лейбница в Потсдаме (Германия) для вакуумного башенного телескопа (VTT), расположенного в обсерватории Тейде на Тенерифе (Канарские острова).
Каждое изображение объединяет в себе 100 снимков, сделанных с короткой выдержкой (каждый с разрешением 8000×6000 пикселей), снятых со скоростью 25 кадров в секунду. Это позволяет устранить искажения, вызванные турбулентностью атмосферы Земли, и получить четкое изображение, покрывающее приблизительно 100 километров солнечной поверхности.
Такая точность позволяет каждые 20 секунд отслеживать динамику процессов, происходящих на Солнце. Кроме того, все вместе изображения покрывают область, диаметр которой составляет до 200 тысяч километров, то есть примерно одну седьмую диаметра Солнца (для сравнения, до сих пор телескопам удавалось охватить максимум 75 тысяч километров солнечной поверхности).
Все это открывает перед учеными ранее недоступные возможности по изучению Солнца и прогнозированию «космической погоды» — изображения раскрывают мельчайшие детали солнечных пятен, движений плазменных потоков и изменений в структурах магнитного поля, которые вызывают солнечные вспышки.