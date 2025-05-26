Что нужно знать о жизни в Испании в 2025 году

У нас все прекрасно, не ссоримся, не ругаемся. Наверное, у нас все так идеально, потому что мой испанский все еще далек от совершенства — он не всегда до конца понимает меня, а я его. Очень тепло меня приняла его семья, особенно мама. В отличие от моей первой свекрови, с которой у меня был очень тяжелый опыт, эта женщина никуда не лезет, без приглашения не приходит, не напрягает. Она помогает мне учить язык. Год назад, когда мы только познакомились, она практически не понимала мой испанский, а сейчас мы с ней можем прекрасно общаться вдвоем. ~Мой жених все время говорит: «Ой, только не ходи вдвоем с моей мамой. Я вас знаю, вы опять напьетесь шампанского и пойдете гулять, а мне потом искать вас по всему городу».~ По воскресеньям мы устраиваем семейные ужины, но не дома, а обязательно в ресторане. Испанцы любят вкусно поесть и даже на последние деньги пойдут в ресторан. Здесь люди умеют просто быть счастливыми и получать удовольствие от жизни.