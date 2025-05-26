В Заксобрании Иркутской области обсудили дороги Иркутска

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло совещание, посвященное дорожно-транспортной сети Иркутска. Обсудить этот вопрос собрались представители областного парламента, профильного министерства, администрации и Думы города.
Как пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов, в этом году будет приводиться в порядок 30 километров городских улиц на 34 основных улицах. Однако этого мало. И для того, чтобы ускорить темп, необходима помощь из областного бюджета. Кроме того, по мнению председателя городской Думы Евгения Стекачева, в общественном транспорте нужно использовать больше автобусов большой вместимости, создавать выделенные полосы, повышать качество содержания дорог.
— Иркутск — это лицо региона. И по тому, какие в городе дороги, судят обо всей области, — подчеркнул Руслан Болотов.
Градоначальник напомнил, что сейчас идет проектирование нескольких долгожданных крупных развязок: Байкальское кольцо, Лермонтовская и Маратовская развязки. Планируется и строительство новых дорог, например, в микрорайоне «Союз», и реконструкции центральных улиц. Все эти проекты требуют поддержки из бюджетов разных уровней.
Как отметил министр транспорта Приангарья Максим Лобанов, Иркутск в настоящий момент получает 6% средств областного дорожного фонда. В существующих документах транспортного планирования предусмотрено несколько вариантов развития транспортной сети Иркутска. А пока решить проблему пробок в центре города можно перераспределяя потоки транспорта и меняя схемы движения.
Председатель Заксобрания Александр Ведерников считает, что в планировании необходимо опираться не только на существующий пассажиропоток, но и на перспективы застройки.