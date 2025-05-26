В Заксобрании Иркутской области обсудили дороги Иркутска

Как пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов, в этом году будет приводиться в порядок 30 километров городских улиц на 34 основных улицах. Однако этого мало. И для того, чтобы ускорить темп, необходима помощь из областного бюджета. Кроме того, по мнению председателя городской Думы Евгения Стекачева, в общественном транспорте нужно использовать больше автобусов большой вместимости, создавать выделенные полосы, повышать качество содержания дорог.