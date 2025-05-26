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Бывший учитель физкультуры выкупил заброшенную школу в омской деревне

Заброшенное здание было выкуплено в два раза дешевле первоначальной цены.

Источник: Комсомольская правда

В Полтавском районе фермер выкупил здание старой школы. Помещение в деревне Крым пустовало более 10 лет. Двухэтажное здание находится в плачевном состоянии, поэтому начальная цена лота к моменту окончания торгов сократилась вдвое, до 200 тысяч рублей.

По словам нового хозяина помещения, здание ждет ремонт. И бывшая школа станет частью фермерского комплекса: здесь разместят мастерские для переработки сельхозпродукции и образовательный центр для школьников.

«Хочу вернуть зданию жизнь. Дети должны знать, как растет картошка и делается масло», — поделился он в интервью NGS55.

Это уже вторая попытка продать школу. В феврале 2025 года торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. На этот раз объект ушел с молотка по минимальной цене. Рыночная стоимость здания составляет 500−700 тысяч рублей.

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