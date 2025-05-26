Из Шымкента запустили прямые рейсы по пяти направлениям

В г. Шымкенте состоялось торжественное открытие прямых рейсов в Германию, Венгрию, КНР, Южную Корею, Египет. Мероприятие реализовано в рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании условий для расширения возможностей аэропортов Казахстана по транспортировке грузов и развитии аэрохабов.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737.
С 27 мая Шымкент — Мюнхен, два раза в неделю по вторникам и четвергам.
Шымкент — Будапешт, два раза в неделю по вторникам и субботам.
С 29 мая Шымкент — Шанхай, два раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Шымкент — Сеул — два раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Шымкент — Каир, — один раз в неделю по четвергам.
С 24 июня два раза в неделю по понедельникам и четвергам.
Со 2 июля Шымкент — Сиань, два раза в неделю по средам и субботам.
С 4 июля Шымкент — Урумчи, два раза в неделю по вторникам и пятницам.
В мероприятии по случаю запуска новых прямых рейсов выступили представители авиационных властей Казахстана. В своем приветствии председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева отметила: «Открытие этих рейсов дают старт масштабной программе по развитию международного авиахаба на базе нового терминала аэропорта Шымкент».
Новый терминал аэропорта Шымкента открылся 25 декабря 2024 года.
Помимо самого терминала была реализована масштабная реконструкция перрона и мест стоянок для воздушных судов, построена новая рулежная дорожка, привокзальная площадь, создан ряд новых объектов.