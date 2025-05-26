Из Шымкента запустили прямые рейсы по пяти направлениям

В г. Шымкенте состоялось торжественное открытие прямых рейсов в Германию, Венгрию, КНР, Южную Корею, Египет. Мероприятие реализовано в рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании условий для расширения возможностей аэропортов Казахстана по транспортировке грузов и развитии аэрохабов.