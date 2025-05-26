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Служебная собака учуяла наркотик у пассажира поезда. Возбуждено уголовное дело

Задержан пассажир, который пытался в поезде Санкт-Петербург — Гродно провезти наркотик.

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан пассажир, который пытался в поезде Санкт-Петербург — Гродно провезти наркотик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз.

Сотрудники милиции задержали пассажира поезда Санкт-Петербург — Гродно по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В одном из карманов его сумки-портмоне был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения, которое учуяла служебная собака. Экспертиза установила, что это опасное наркотическое средство — гашиш.

Задержанный пояснил правоохранителям, что наркотик приобрел незадолго до отправления поезда для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. -0-