Служебная собака учуяла наркотик у пассажира поезда. Возбуждено уголовное дело

Сотрудники милиции задержали пассажира поезда Санкт-Петербург — Гродно по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В одном из карманов его сумки-портмоне был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения, которое учуяла служебная собака. Экспертиза установила, что это опасное наркотическое средство — гашиш.