Служебная собака учуяла наркотик у пассажира поезда. Возбуждено уголовное дело

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан пассажир, который пытался в поезде Санкт-Петербург — Гродно провезти наркотик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз.
Сотрудники милиции задержали пассажира поезда Санкт-Петербург — Гродно по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В одном из карманов его сумки-портмоне был обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения, которое учуяла служебная собака. Экспертиза установила, что это опасное наркотическое средство — гашиш.
Задержанный пояснил правоохранителям, что наркотик приобрел незадолго до отправления поезда для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. -0-