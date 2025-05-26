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В Симферополе поменяют один из автобусных маршрутов

В Симферополе изменят автобусный маршрут № 88 с 7 июня.

Источник: Комсомольская правда

С 7 июня в Симферополе изменят автобусный маршрут № 88. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Изменения в маршрут «Кирпичный — Каменка, 1-я остановка» внесут в связи с Днем города. Теперь автобусы будут заезжать в микрорайон Марьино-2. В маршрут вошли улицы Орта, Джума и Мектеп.

«Изменения касаются района улицы Беспалова», — говорится в сообщении.

Маршрут скорректировали для того, чтобы повысить транспортную доступность для жителей микрорайона. При этом расписание останется неизменным.