В Симферополе поменяют один из автобусных маршрутов

С 7 июня в Симферополе изменят автобусный маршрут № 88. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Изменения в маршрут «Кирпичный — Каменка, 1-я остановка» внесут в связи с Днем города. Теперь автобусы будут заезжать в микрорайон Марьино-2. В маршрут вошли улицы Орта, Джума и Мектеп.
«Изменения касаются района улицы Беспалова», — говорится в сообщении.
Маршрут скорректировали для того, чтобы повысить транспортную доступность для жителей микрорайона. При этом расписание останется неизменным.