Минобразования сказало про электронную очередь подачи документов в вузы Беларуси

В Министерстве образования рассказали про электронную очередь подачи документов в белорусские вузы, пишет sb.by.
Так, по словам консультанта управления высшего образования главного управления профессионального образования Минобразования Натальи Житниковой, электронная очередь подачи документов в вузы Беларуси начнет работать в ближайшее время.
— Услуга будет доступна в личных кабинетах абитуриентов на сайте Республиканского института контроля знаний после получения аттестатов, — прокомментировала специалист.
Также представитель Минобразования пояснила, что электронная очередь позволит абитуриентам выбирать удобные дату и время для подачи документов в белорусские вузы.
— Вместе с тем сохраняется возможность подачи документов в порядке живой очереди, — заключила чиновница.
Тем временем в Беларуси ЦЭ и ЦТ стартовали в один день 26 мая.
Еще мы писали, что КГК открыл горячие линии по всей Беларуси на период вступительной кампании 2025.