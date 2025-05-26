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Минобразования сказало про электронную очередь подачи документов в вузы Беларуси

Минобразования сообщило об электронной очереди подачи документов в белорусские вузы.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования рассказали про электронную очередь подачи документов в белорусские вузы, пишет sb.by.

Так, по словам консультанта управления высшего образования главного управления профессионального образования Минобразования Натальи Житниковой, электронная очередь подачи документов в вузы Беларуси начнет работать в ближайшее время.

— Услуга будет доступна в личных кабинетах абитуриентов на сайте Республиканского института контроля знаний после получения аттестатов, — прокомментировала специалист.

Также представитель Минобразования пояснила, что электронная очередь позволит абитуриентам выбирать удобные дату и время для подачи документов в белорусские вузы.

— Вместе с тем сохраняется возможность подачи документов в порядке живой очереди, — заключила чиновница.

Тем временем в Беларуси ЦЭ и ЦТ стартовали в один день 26 мая.

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