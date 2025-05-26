С 1 июня в Нижнекамском районе начнут работу два официальных пляжа — «Кама» и «Мандарин»

Спасательные посты на пляжах укомплектованы необходимым снаряжением и персоналом. Весь сезон на пляжах днем будут дежурить спасатели. До начала сезона водолазы обследуют дно акватории, очищая его от водных растений, камней, стекла и других опасных предметов.