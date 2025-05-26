С 1 июня в Нижнекамском районе начнут работу два официальных пляжа — «Кама» и «Мандарин»

Оба пляжа, по его словам, оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и санитарными нормами. Организованы спасательные посты, установлены информационные стенды, созданы условия для комфортного и безопасного отдыха. Территории обеспечены всей необходимой бытовой и социальной инфраструктурой.
Владельцы водных объектов уже направили в ГУ МЧС России по РТ полный пакет документов для получения официального разрешения на открытие купального сезона.
Спасательные посты на пляжах укомплектованы необходимым снаряжением и персоналом. Весь сезон на пляжах днем будут дежурить спасатели. До начала сезона водолазы обследуют дно акватории, очищая его от водных растений, камней, стекла и других опасных предметов.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят лабораторный контроль качества воды, оценивают соответствие санитарным нормам, а результаты анализов будут доводиться до населения через СМИ.
Для детей и не умеющих плавать граждан на каждом пляже отведены специальные зоны с глубиной не более 1,2 метра. Эти участки огорожены линией поплавков, рядом установлены спасательные вышки.
На пляже «Кама» также планируется организовать дежурство медперсонала для оказания первой помощи в случае необходимости.