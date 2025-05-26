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С 1 июня в Нижнекамском районе начнут работу два официальных пляжа — «Кама» и «Мандарин»

Купальный сезон в Нижнекамском районе продлится с 1 июня по 31 августа 2025 года. Желающие смогут искупаться на муниципальном пляже «Кама» в городе Нижнекамске и пляже «Мандарин» в поселке Камские Поляны, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома района Артур Салахов.

Источник: ИА Татар-информ

Оба пляжа, по его словам, оборудованы в соответствии с требованиями безопасности и санитарными нормами. Организованы спасательные посты, установлены информационные стенды, созданы условия для комфортного и безопасного отдыха. Территории обеспечены всей необходимой бытовой и социальной инфраструктурой.

Владельцы водных объектов уже направили в ГУ МЧС России по РТ полный пакет документов для получения официального разрешения на открытие купального сезона.

Спасательные посты на пляжах укомплектованы необходимым снаряжением и персоналом. Весь сезон на пляжах днем будут дежурить спасатели. До начала сезона водолазы обследуют дно акватории, очищая его от водных растений, камней, стекла и других опасных предметов.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проводят лабораторный контроль качества воды, оценивают соответствие санитарным нормам, а результаты анализов будут доводиться до населения через СМИ.

Для детей и не умеющих плавать граждан на каждом пляже отведены специальные зоны с глубиной не более 1,2 метра. Эти участки огорожены линией поплавков, рядом установлены спасательные вышки.

На пляже «Кама» также планируется организовать дежурство медперсонала для оказания первой помощи в случае необходимости.