ЖЭУ Минска предупредило о крупных штрафах за объединение лоджии и комнаты в квартире

ЖЭУ Минска предупредило о крупных штрафах за объединение лоджии и комнаты. Подробности рассказали в ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что услуги, касающиеся расширения комнаты за счет лоджии или балкона предлагают некоторые компании Минска, специализирующиеся на выполнении ремонтных работ. Одна из организаций заверяет заказчиков в том, что сделает перепланировку профессионально и обещает проведение «строго по ГОСТу!» демонтажа балконного блока, остекленение лоджии теплым стеклопакетом, утепление, а также отделку внутри.
Начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексей Скалдин обратил внимание, что указанный вид перепланировки запрещен. Он уточнил, что увеличение отапливаемой площади помещения за счет присоединения утепленных балкона или лоджии приведет к теплопотерям.
По его словам, система теплоснабжения жилого дома не рассчитана на подогрев дополнительных квадратных метров.
— Нарушителя ждут большие финансовые затраты — ему придется не только заплатить штраф, но и привести все в изначальное состояние, — уточнил Складин.
Специалист заметил, что некоторые лоджии можно сделать поближе. К примеру, если лоджия занимает два помещения — кухню и комнату, а дверь находится в комнате, то допускается сделать дополнительный выход и с кухни при достаточном месте между стеной и окном.
Сообщается, что с 1 января 2025 года самовольное переустройство или же перепланировка наказываются штрафом, согласно части 4 и части 5 статьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Так, предусмотрен штраф до 20 базовых величин, или до 840 рублей (на май 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), если самовольные переустройство или перепланировка жилых и нежилых помещений, в том числе инженерных систем (речь идет про отопление, горячую и холодную воду, канализацию и так далее), были осуществлены без изменения несущей способности конструкций.
Кроме того, штраф от 10 до 30 базовых величин, или от 420 до 1260 рублей предусматривается в том случае, если самовольные переустройство или перепланировка жилых и нежилых помещений привели к снижению несущей способности конструктивных элементов здания. Также названный штраф будет в том случае, если были переоборудованы вентиляционные шахты и каналы.
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