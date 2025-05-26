ЖЭУ Минска предупредило о крупных штрафах за объединение лоджии и комнаты в квартире

Сообщается, что с 1 января 2025 года самовольное переустройство или же перепланировка наказываются штрафом, согласно части 4 и части 5 статьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Так, предусмотрен штраф до 20 базовых величин, или до 840 рублей (на май 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), если самовольные переустройство или перепланировка жилых и нежилых помещений, в том числе инженерных систем (речь идет про отопление, горячую и холодную воду, канализацию и так далее), были осуществлены без изменения несущей способности конструкций.