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Какие прививки нужны путешественнику, рассказали эпидемиологи

Планируя путешествие, следует заранее обратиться к врачу в поликлинике по месту жительства. Там можно получить рекомендации по пребыванию за рубежом, уточнить свой прививочный статус и необходимость проведения профилактических прививок, применения противомалярийных лекарственных препаратов (в случае надобности).

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие прививки нужны путешественнику, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Планируя путешествие, следует заранее обратиться к врачу в поликлинике по месту жительства. Там можно получить рекомендации по пребыванию за рубежом, уточнить свой прививочный статус и необходимость проведения профилактических прививок, применения противомалярийных лекарственных препаратов (в случае надобности).

В туристической фирме или посольстве рекомендуется уточнить актуальные требования, предъявляемые конкретной страной к вакцинации путешественников.

При выезде в государства, неблагополучные по желтой лихорадке (страны Африки и Южной Америки), следует сделать профилактическую прививку против этой болезни (она действует в течение всей жизни) в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района города Минска». Предварительно проконсультироваться и записаться можно по телефону 8−017−374−07−22. После вакцинации выдается международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.

Подтверждение вакцинации против менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной (A, C, W, Y) является обязательным условием для паломников, совершающих хадж и умру в Саудовскую Аравию. Рекомендовано также иметь вакцинацию против гриппа. Прививка против менингококковой инфекции проводится на платной основе в поликлинике по месту жительства или в медицинских центрах (предварительно необходимо уточнить наличие вакцины).-0-