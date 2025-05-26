Какие прививки нужны путешественнику, рассказали эпидемиологи

При выезде в государства, неблагополучные по желтой лихорадке (страны Африки и Южной Америки), следует сделать профилактическую прививку против этой болезни (она действует в течение всей жизни) в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района города Минска». Предварительно проконсультироваться и записаться можно по телефону 8−017−374−07−22. После вакцинации выдается международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.