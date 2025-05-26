«Отец хотел сжечь мусор». Одежда загорелась на четырехлетнем мальчике в Берестовицком районе

О несчастном случае 25 мая в МЧС сообщили из больницы, куда из агрогородка Старый Дворец был доставлен ребенок 2021 года рождения. На мальчике загорелась одежда, когда он был во дворе собственного дома вместе с отцом. Мужчина сжигал мусор и в какой-то момент огонь перекинулся на ребенка.