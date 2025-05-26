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«Отец хотел сжечь мусор». Одежда загорелась на четырехлетнем мальчике в Берестовицком районе

Четырехлетний мальчик получил ожоги, когда его отец сжигал мусор.

Источник: Комсомольская правда

В Берестовицком районе четырехлетний мальчик получил серьезные ожоги. Подробности сообщили в суточной сводке МЧС.

О несчастном случае 25 мая в МЧС сообщили из больницы, куда из агрогородка Старый Дворец был доставлен ребенок 2021 года рождения. На мальчике загорелась одежда, когда он был во дворе собственного дома вместе с отцом. Мужчина сжигал мусор и в какой-то момент огонь перекинулся на ребенка.

Врачи оказали мальчику медицинскую помощь, а затем, оценив его состояние, направили несовершеннолетнего пациента на амбулаторное лечение.

— Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — прокомментировали в МЧС.

Еще мать с маленькой дочкой отравились угарным газом в Кличеве.

А в Минске девушка утонула в реке Лошица.

Также восемнадцатилетний водитель опрокинул Renault из-за косули на дороге.

И, напомним, белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.