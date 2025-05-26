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Остаток от зарплат в семьях с детьми сократился в Ростовской области

Ростовская область упала в рейтинге благосостояния семей с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область опустилась с 58 на 64 место в рейтинге благосостояния семей в регионах России по итогам 2024 года. Обновленную статистику опубликовали на сайте РИА Новости.

Оказалось, что в прошлом году потенциально возможный остаток после минимальных трат у семей с одним ребенком составлял около 35 тысяч в месяц, а у семей с двумя детьми — 18,6 тысячи рублей.

Донской регион разместили в списке между Республикой Адыгея и Республикой Тыва. При этом соседний с Ростовской областью Краснодарский край на этот раз оказался на 52 месте. Там остаток денег после расходов у семей с детьми составлял от 23 до 39 тысяч рублей.

Добавим, возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Магаданская область. Замыкающими оказались Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика.

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