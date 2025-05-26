Остаток от зарплат в семьях с детьми сократился в Ростовской области

Донской регион разместили в списке между Республикой Адыгея и Республикой Тыва. При этом соседний с Ростовской областью Краснодарский край на этот раз оказался на 52 месте. Там остаток денег после расходов у семей с детьми составлял от 23 до 39 тысяч рублей.