Новый автобусный маршрут создадут в Нижнем Новгороде после присоединения Кстова.

Планируется, что переходный период в связи с включением территории Кстовского округа к Нижнему Новгороду продлится ориентировочно до января 2026 года, в том числе и по транспортной сети. За это время предстоит перевести перевозчиков на муниципальные контракты, что потребует дополнительных средств из бюджета, в том числе на субсидирование маршрутов.