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Новый автобусный маршрут создадут в Нижнем Новгороде после присоединения Кстова

Новый автобусный маршрут создадут в Нижнем Новгороде после присоединения Кстова.

Источник: Freepik

Как заявил в ходе пресс-конференции в НОИЦ 26 мая замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин, новый автобусный маршрут соединит «Окский берег» и «Мызу» в Нижнем Новгороде.

Он будет проложен по «арзамасской стороне».

Это станет возможным благодаря присоединению к областному центру территории Кстовского округа.

«Там был межмуниципальный маршрут 211. Мы не могли назначить муниципальный маршрут, несмотря на то, что с той стороны городской стороны действовали 1, а-15. Потому, что проходила трасса маршрута по кстовской дороге», — пояснил чиновник.

В соответствии с законодательством, при пересечении двух районов нельзя ставить муниципальный маршрут.

«И вот сейчас эта проблема решена с присоединением Кстовского района. Мы сейчас этот маршрут запускаем и рассчитываем, что в любом случае это большое будет подспорье», — добавил Денис Рябинин.

Он уточнил, что на проведение процедур потребуется некоторое время.

А вот, например, маршрут № 210 в «Берёзовую пойму» нельзя сделать муниципальным, т.к. он пересекает территорию г. о.г. Дзержинск.

Планируется, что переходный период в связи с включением территории Кстовского округа к Нижнему Новгороду продлится ориентировочно до января 2026 года, в том числе и по транспортной сети. За это время предстоит перевести перевозчиков на муниципальные контракты, что потребует дополнительных средств из бюджета, в том числе на субсидирование маршрутов.

Напомним, 27 марта депутаты регионального Заксобрания одобрили законопроект о включении Кстова в состав Нижнего Новгорода.

Вновь образованное муниципальное образование наделено статусом городского округа с наименованием — город Нижний Новгород. А вся присоединяемая территория станет его девятым районом с наименованием Кстовский район.

Согласие населения выражено решениями представительных органов каждого из муниципалитетов.