«Пациенты чаще достигают длительной ремиссии и живут дольше». Белорусский ученый-медик сказал об эффективном методе лечения больных раком

Но есть и нюансы. Так, если речь идет о лечении с помощью мезенхимальных стволовых клеток (у взрослых они присутствуют в костном мозге и жировой ткани), то они способствуют очень хорошей регенерации. Но если у человека онкология или он ее недавно перенес и сейчас в ремиссии, то эти стволовые клетки могут дать толчок рецидиву и поэтому таким больным не вводят.