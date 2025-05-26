«Пациенты чаще достигают длительной ремиссии и живут дольше». Белорусский ученый-медик сказал об эффективном методе лечения больных раком

О новом эффективном методе лечения больных онкологией с помощью клеточной терапии в интервью порталу 24health.by рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров.
По его словам, с помощью клеточной терапии в Беларуси лечат рак различных локализаций.
«Что касается онкологических заболеваний, такая терапия скорее вспомогательная. Она позволяет поддержать иммунную систему в борьбе с патологией. Пациенты благодаря данной технологии чаще достигают более стойкой длительной ремиссии и живут дольше», — подчеркнул ученый.
Андрей Гончаров рассказал, как работает продукт генной инженерии.
«Образовалась в организме атипичная клетка — дендритные клетки ее тут же захватывают и обучают иммунитет бороться. Если эта функция дендритных клеток не сработала как надо, развивается онкозаболевание», — отметил ученый и подчеркнул, что в этом случае для лечения и растят большое количество дендритных клеток, которые берут у пациента и которые, при попадании в организм, стимулируют иммунитет в отношении той самой конкретной опухоли.
Для лечения онкологии с помощью клеточной терапии берется кровь из вены, клетки крови пациента готовят неделю. Один курс дендритно-клеточной иммунотерапии включает 5 доз и занимает около 2,5 месяцев.
Если же терапия проводится цитокин-индуцированными киллерными клетками, то такой продукт готовится около 2 недель и вводится он один раз в месяц. Один минимальный курс — 3 инъекции, лечение — 3 месяца.
«Если будет необходимо 10 введений — 10 месяцев», добавила эксперт.
Положительный момент для онкобольных состоит в том, что терапия биомедицинскими клеточными продуктами не дает осложнений, ведь пациентам вводят их собственные клетки, только обработанные.
Но есть и нюансы. Так, если речь идет о лечении с помощью мезенхимальных стволовых клеток (у взрослых они присутствуют в костном мозге и жировой ткани), то они способствуют очень хорошей регенерации. Но если у человека онкология или он ее недавно перенес и сейчас в ремиссии, то эти стволовые клетки могут дать толчок рецидиву и поэтому таким больным не вводят.
Надо отметить, что пока в Беларуси лечение с помощью клеточной терапии платное.
Кстати, естественные клетки-киллеры применяются в Беларуси для лечения онкологии: «Хорошие результаты для пациентов с опухолями яичников, груди, желудка, кишечника, легких».
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