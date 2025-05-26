Пермяки могут принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Среди объектов, предложенных пермякам на выбор, — 8 объектов в разных районах города. Голосование продлится до 12 июня на сайте 59.gorodsreda.ru. Общественное пространство, набравшее больше голосов, благоустроят в следующем году.
Среди предложенных для голосования объектов — парк «Счастье есть» в Кировском районе. Здесь могут появиться детские и спортивные зоны, газоны и цветники, системы освещения и видеонаблюдения, новое кафе и даже детская железная дорога. За этот парк проголосовали уже более 22 тысяч жителей.
В Дзержинском районе за голоса жителей борется бульвар в ЖК «Боровики». Здесь планируется озеленение, в том числе посадки крупномеров, обновление тротуаров и дорожек, обустройство детской и спортивной площадки, установка скамеек, навесов и беседок. ьи, урны, навесы, беседки). Также планируется провести работы по озеленению территории: устройству газонов и цветников, посадке декоративных кустарников и крупномерных деревьев.