Пермяки могут принять участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Среди предложенных для голосования объектов — парк «Счастье есть» в Кировском районе. Здесь могут появиться детские и спортивные зоны, газоны и цветники, системы освещения и видеонаблюдения, новое кафе и даже детская железная дорога. За этот парк проголосовали уже более 22 тысяч жителей.